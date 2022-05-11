Son dakika gündem: Artvin'de haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Artvin'de haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı

11.05.2022 11:37
Son dakika gündem: Artvin'de haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde haberleşme ve enerji kablolarını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde haberleşme ve enerji kablolarını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaya köyündeki haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığını fark eden köylülerin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi D.T. (21), C.S. (20) ve H.T'yi (20) suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlıların, Kemalpaşa ilçesinde 6 farklı zamanda kablo hırsızlığı yaptığı belirlendi.

YORUMLAR
500
Muğla'da belgesiz ele geçirilen küçükbaş etleri imha edildi Muğla'da belgesiz ele geçirilen küçükbaş etleri imha edildi Son dakika 3. sayfa: Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı Son dakika 3. sayfa: Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı

Kemalpaşa, Hisarcık, Enerji, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Artvin'de haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:37:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Artvin'de haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement