Son dakika gündem: Artvin'de haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde haberleşme ve enerji kablolarını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaya köyündeki haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığını fark eden köylülerin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi D.T. (21), C.S. (20) ve H.T'yi (20) suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlıların, Kemalpaşa ilçesinde 6 farklı zamanda kablo hırsızlığı yaptığı belirlendi.