Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.11.2020 13:29
Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1893 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 427 bin 797'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 79 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 333'e, iyileşenlerin sayısı da 388 bin 62'ye yükseldi.???????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 5'i yurt dışı kaynaklı, 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 205'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 111 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1908 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 460 bin 619'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 580'e yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 84 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 124'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle öldü, virüse yakalanan 5 bin 328 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 966'ya çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 798 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 9 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 648'e ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Filipinler, Hong Kong, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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