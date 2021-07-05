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Son dakika gündem: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi davasında tanık ifadeleri alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi davasında tanık ifadeleri alındı

05.07.2021 19:17
Son dakika gündem: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi davasında tanık ifadeleri alındı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanığın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanığın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya 6 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak ifadesine başvurulan üniversitenin özel güvenlik amiri Alparslan Çepni, olay günü okulda bir sergi olduğunu, sergide İslami değerlere hakaret içeren tarzda resim veya fotoğraf kullanılmaması için uyarıda bulunduklarını söyledi.

Sonrasında sergide bu tarz bir resim kullanıldığını öğrendiklerini ifade eden Çepni, "Bu resimle ilgili eski mezunlarımızdan da dahil birçok şikayet geldi. Gidip sergidekileri ikaz ettik. Saat 17.00 gibi resmin kaybolduğunu öğrendik. Resim kaybolduğu için tutulan tutanağa imza attım. Resmi kimin astığını bilmiyorum. Ben gördüğümde asılıydı." dedi.

Diğer tanık güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan ise afişleri kontrol ederken Kabe fotoğrafının etrafında Şahmeran ve LGBTİ flamaları gördüğünü, bunları sanıklardan Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Uğuzeş'in astığını belirtti.

Öğrencileri, afiş konusunda uyardığını ifade eden Kardoğan, "Öğrencilerden Sena Nur Baş ve Hazar Koloncalı 'Kaldırmıyoruz, sorumluluk bize ait' dediler. Bir süre sonra başkası da geldi, İslam dinine hakaret içerdiği için resmi asanlara tepki gösterdi. Ben de bu durumu üstlerime ilettim." diye konuştu.

Duruşmada daha sonra sanıklar ve avukatlarına, tanık ifadelerine karşı diyecekleri ve talepleri alındı.

Sanık avukatları, adil yargılama yapılmadığı iddiasıyla reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık avukatları tarafından sunulan gerekçeleri yerinde görmeyerek, reddi hakim talebini reddetti.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereği, karar verilmesi için talebin Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Doğu Demirtaş, Selahattin Can Uğuzeş, Eda Kalafat, Hazar Kolancalı, Mahmutcan Bodrumlu, Sena Nur Baş ve Rümeysa Özüyağlı'nın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan birer yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Sanıkların, olay günü soruşturmaya konu Kabe resmini Boğaziçi Üniversitesi içerisindeki sergi alanı olarak kullanılan meydanda ayaklı panoya astıkları ve resmin kaldırılması için yapılan sözlü girişimlere, karşı çıktıkları aktarılan iddianamede daha sonra resmin kaybolması nedeniyle sanıkların rektörlüğe hitaben bir dilekçe sunduğu belirtildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde suça konu resmin asılması ve sergilenmesi eylemine katıldıklarının anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, resimde kullanılan arka planda, Müslümanlar tarafından yeryüzündeki en kutsal mekan sayılan, hac ibadetinin ifa edildiği Harem bölgesinde yer alan, her yıl milyonlarca Müslümanın ziyaret ettiği ve namaz ibadetinin yöneldiği kıble olan Kabe'nin bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede resimde Kabe'yi tamamen örtecek şekilde "Şahmeran" olarak bilinen mitolojik yaratık/tanrıça resminin yapıştırıldığı ve resmin dört köşesine ise "LGBTİ+" olarak anılan topluluğa ait kişileri temsilen kullanılan amblemlerin yapıştırıldığı dile getiriliyor.

İstanbul, Mahkeme, Hakaret, Kabe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi davasında tanık ifadeleri alındı - Son Dakika


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