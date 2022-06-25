Son dakika gündem: Gece vakti meyve ağaçlarını kesen şahıs kameraya böyle yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Gece vakti meyve ağaçlarını kesen şahıs kameraya böyle yakalandı

25.06.2022 11:36

Bir son dakika haberine göre Gece vakti meyve ağaçlarını kesen şahıs kameraya böyle yakalandı Kocaeli'de bir ağaçlık alanda gece vakti meyve veren ağaçlar kesildi.

Gece vakti meyve ağaçlarını kesen şahıs kameraya böyle yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir ağaçlık alanda gece vakti meyve veren ağaçlar kesildi. Sabah durumun farkına varan mahalle sakinleri, isyan etti. Ağaçların kesildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Haziran gecesi 02.30 sıralarında İzmit Topçular Mahallesi Topçular Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ağaçlık alana giren bir şahıs, bilinmeyen bir sebeple meyve veren onlarca ağacı kesti. Sabah uyandıklarında durumun farkına varan mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Erik, dut, kiraz gibi birbirinden çeşitli meyveler veren ağaçların kesildiğini gördüler. Cadde üzerindeki bir apartmanda bulunan güvenlik kamerasına, o anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ağaçlık alanda birinin dolaştığı ve ağaçların düşüşü görüldü.

"Her meyveyi çocuk sever gibi severdik ama bizi üzdüler"

Yaşanan duruma isyan eden mahalle sakini Hasan Genç, "2006 senesine buraya geldim. Buralar hep çöplüktü. Evlerimizin önü temiz olsun diye ağaç, meyve ve sebze ekiyoruz. Hem isteyen komşularımıza veriyoruz, yoldan geçenlerin yemesini sağlıyoruz. Bu sabah bir baktık ki ağaçlar yerde. Durumu araştırdık, komşumuzun kamerasına baktık. Görüntülerden kişi tanınmıyordu, ne sebeple, neden yaptığını anlayamadık. Çok üzgünüz. Daha önce buralarda böyle şeyler hiç yaşanmadı. Her meyveyi çocuk sever gibi yaprağından severdik ama bizi üzdüler" dedi.

"Bir gecede hayatı söndürecek ne garez var anlamadım"

32 senedir mahallede yaşayan ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirten Fatma Şafak, "Bir ağaç bir evlattır, insandır, hayattır, havadır, sudur. Biz bunları ektik ki çoluğumuz çocuğumuz heves etmesin, gelen geçen yesin. Bir gecede bu kadar hayatı söndürecek, yakıp yıkacak ne garez var ben anlamadım. Burası pislikten, rakı şişelerinden, çöpten geçilmiyordu. Eşimle tırmıklayarak, aşağıya iterek, temizleyerek burayı bahçe gibi yaptık. İnsanoğluna fayda olsun istedik ama insanoğlu insan değilmiş mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. 15 taneden fazla ağaç vardı. Artık öteye doğru gelip diğer ağaçları da keser mi, bilmiyoruz. Erik, şeftali, dut, kiraz, ayva gibi birçok meyve var burada. Hepsi talan oldu" diye konuştu.

"İnşallah bulunur ve cezası verilir"

Kesilen tüm ağaçların meyve dolu olduklarının altını çizen Şafak, "Tüm ağaçları üstü meyve doluyken kesmiş, yazık günah. Her akşam çocuklara 1'er torba meyve veriyorduk, oturup yiyorlardı burada. 'Allah razı olsun' diyorlardı. Allah vermiş biz de onlara veriyorduk. Aşağısı bayır olduğu için çocuklar uçmasın diyerek kendimiz veriyorduk meyveleri. Fakat anlamadığımız şekilde meyvesiyle beraber aşağı indirdiler ağaçları. İnşallah bulunur ve cezası verilir" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gece vakti meyve ağaçlarını kesen şahıs kameraya böyle yakalandı - Son Dakika

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