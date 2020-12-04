Son dakika haberi... Trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri... İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyonun bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyonun bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akçay Caddesi havaalanı kavşağı yakınlarında Hüseyin S. idaresindeki 16 TE 708 plakalı kamyon, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada Hüseyin S. ve Gürkan K. hafif yaralanırken, Hasan S. ise kamyonun ön camından yola savurularak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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