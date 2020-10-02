Son dakika haberi: Kadıköy'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kadıköy 'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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