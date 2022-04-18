Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı

18.04.2022 10:37
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'da kamyonetin sürüye daldığı kaza sonrası bölgeden geçen HAYTAP üyeleri, yaralanan koyunlardan 5'ini sahibinden satın alıp olay yerinde kesilmekten kurtardı.

BURSA'da kamyonetin sürüye daldığı kaza sonrası bölgeden geçen HAYTAP üyeleri, yaralanan koyunlardan 5'ini sahibinden satın alıp olay yerinde kesilmekten kurtardı. Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen koyunlardan 1'i ölürken, 4'ü ise tedaviye alındı. Ampute edilen koyunlardan birine ise protez yapılacak.

Kaza, 10 Nisan'da Nilüfer ilçesi Akçalar yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen kamyonet, koyun sürüsüne daldı. Kazada, 10 koyun yaralandı. Sürü sahibi, bıçakla yaralanan koyunları kesmeye başladı. Bu sırada olay yerinden geçen HAYTAP gönüllüleri, yaralı koyunlara müdahale etti. Gönüllüler, klinik ortamda tedavilerinin devam etmesi gerektiğini belirterek, tanesi 2 bin liradan 5 koyunu satın alıp Emekli Hayvan Çiftliği'ne götürdü. Burada yapılan müdahale sırasında bir koyun öldü. Geri kalan 4 koyun ise tedaviye alındı.

Koyunların sağlık durumlarının günden güne iyiye gittiğini söyleyen HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği Sorumlu Veteriner Hekimi Mustafa Agar, "Şu an 4 tanesi bizimle. Bunlardan bir tanesinin ayağı ampute edildi. Bir tanesinin karın abdominal zarlarında yırtılma var ve karın aşağı doğru sarkma söz konusu. Bir tanesinin arka ayaklarında kırık var. Bir tanesinin de kalça kırığı var. Burada Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde bakımlarını yapıyoruz. Durumlarına göre tedavilerini devam ettiriyoruz" dedi.'EMEKLİ HAYVAN ÇİFTLİĞİ'NDE YAŞAYACAKLAR'Koyunların geldiklerinde sağlık durumlarının ağır olduğunu söyleyen Agar, "Biz ertesi güne kadar 2 tanesini kesin kaybederiz diye düşünüyorduk. Maalesef biri öldü ama sevindirici tarafı kaybetme korkusuyla baktığımız diğer koyunumuz şu an bizimle yaşıyor. Kazadan geriye kalan 4 koyunumuz bizimle birlikte. Genel durumları şu an için iyi. Kesin olmamakla birlikte, yaklaşık 10 gün civarında bir tedavi süreci başlayacak. Ondan sonra ayak yapılarına göre gerekli görüldüğü takdirde ampütasyon dediğimiz ayak alma ameliyatı yapılacak. Ampütasyon yapılan bir koyunumuza protez yapılacak. Tedavilerinin ardından hayatlarının geri kalan kısmını burada bizimle birlikte Emekli Hayvan Çiftliği'nde geçirecekler" diye konuştu.'ÇİFTLİK HAYVANLARI DA MAĞDUR OLABİLİYOR'

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Bizler kedileri, köpekleri sokaklarda çok fazla mağdur görüyoruz. Ancak en az onlar kadar çiftlik hayvanları da mağdur oluyor. Onlar da hissedebiliyorlar. Onlar da dokunduğunuz zaman mutlu olabiliyorlar. Onlar da bizlerle her duyguya sahipler. Gerçekten bizim için tüm hayvanlar çok ama çok değerli. Emekli Hayvanlar Çiftliği bu yüzden var" dedi.


Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı
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Protez, Emekli, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı - Son Dakika
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