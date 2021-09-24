Üye Girişi
Son dakika gündem: Şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan kütüphane açıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan kütüphane açıldı

24.09.2021 21:45

Son dakika haberi... Ordu'nun Kumru ilçesinde, hayırsever iş insanı Banu Akdeniz tarafından şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan Z-Kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde, hayırsever iş insanı Banu Akdeniz tarafından şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan Z-Kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel, Şehit Neşe Eryetim İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde yaptırılan kütüphanenin açılışında, bu topraklar için canını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitler ile kahraman gazileri saygıyla ve minnetle andığını söyledi.

Öğrencilere hitap eden Sonel, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler bu topraklar kolay kazanılmadı. Nice şehitler verdik. Nice anaların, babaların, kardeşlerin yürekleri yandı. O yüzden çok çalışmamız lazım. Sizlerin çok çalışması gerekiyor. Bu ülkeye gelecekte daha güzel işler yapacağınıza inancım tam. İçinizden Banu ablanız gibi nice iş insanları çıkacaktır. Geçmişimizi unutmayalım. Bulunduğumuz coğrafyada ülkemiz yıldız gibi parlamakta. Bunu maalesef hazmedemeyen hem içten hem dıştan hainler var. Dikkatli olacak, bu ülkeyi bize emanet edenleri unutmayacak, sahip çıkacağız."

Şehit yakınlarını yılın belirli günlerinde değil her daim hatırlamaları, onların yanında olmaları gerektiğini vurgulayan Sonel, "Yetim, öksüz evlatlarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza devletimizin şefkatini, sıcaklığını hepimizin göstermesi gerekiyor. Biz gençliğimizden ümitliyiz. Bu okuldan, kütüphaneden faydalanacak gençlerimiz olacak. İleride ailesine, memleketine, kendisine, insanlığa güzel işler yapacak yerlere geleceksiniz." diye konuştu.

Sonel, 22 Eylül'de Ünye ilçesinde açılan Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu ile bu kütüphaneyi yaptıran hayırsever iş insanı, film ve dizi yapımcısı Banu Akdeniz'e desteği için teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ise ecdadın, duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tuttuğunu vurgulayarak, "Bizim kütüphanelerimiz ilim yolunda bir ömrü fikirle, yazıyla, mücadeleyle dolduran ecdadın, tıptan astronomiye, mühendislikten sosyal bilimlere bütün alanların en seçkin eserleriyle donatılmıştır." dedi.

Hayırsever iş insanı Akdeniz de bir ülkeye, topluma, bireye yapılacak en büyük yatırımın eğitim olduğuna işaret etti.

"Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Biz geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. O yüzden okuyun, okumaktan vazgeçmeyin." ifadelerini kullanan Akdeniz, bu kütüphanenin açılmasına vesile olan şehit Eyice'nin annesi ve babasının ellerinden öptüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol mensupları ve şehidin ailesi tarafından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı.

Vali Sonel ve Akdeniz, program öncesinde şehit ailesini evlerinde ziyaret etti.

Son dakika gündem: Şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan kütüphane açıldı
Son dakika gündem: Şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan kütüphane açıldı
Son dakika gündem: Şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan kütüphane açıldı
Son dakika gündem: Şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan kütüphane açıldı

Jandarma, Akdeniz, Şehit, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan kütüphane açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü 21:33 Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti 20:48 Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu 20:06 Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu
Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi 19:44 Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler 18:54 Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı 18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı 17:42 Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 17:13 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı

Son Dakika Haberleri
18:47 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
18:37 James Rodriguez'in sözleşmesinde şaşkınlık yaratan madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
18:07 Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü
17:57 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu         
21:51
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Son Dakika: Son Dakika: "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddia edilen öğretmen, görevinden uzaklaştırıldı         
20:11
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada         
19:52
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı         
18:48
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
Türkiye'nin gündemine Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti         
17:42
Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir         
16:53
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi         
15:48
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 21:58:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan kütüphane açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement