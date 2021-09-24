Son dakika gündem: Şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan kütüphane açıldı - Son Dakika

Ordu'nun Kumru ilçesinde, hayırsever iş insanı Banu Akdeniz tarafından şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan Z-Kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel, Şehit Neşe Eryetim İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde yaptırılan kütüphanenin açılışında, bu topraklar için canını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitler ile kahraman gazileri saygıyla ve minnetle andığını söyledi.

Öğrencilere hitap eden Sonel, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler bu topraklar kolay kazanılmadı. Nice şehitler verdik. Nice anaların, babaların, kardeşlerin yürekleri yandı. O yüzden çok çalışmamız lazım. Sizlerin çok çalışması gerekiyor. Bu ülkeye gelecekte daha güzel işler yapacağınıza inancım tam. İçinizden Banu ablanız gibi nice iş insanları çıkacaktır. Geçmişimizi unutmayalım. Bulunduğumuz coğrafyada ülkemiz yıldız gibi parlamakta. Bunu maalesef hazmedemeyen hem içten hem dıştan hainler var. Dikkatli olacak, bu ülkeyi bize emanet edenleri unutmayacak, sahip çıkacağız."

Şehit yakınlarını yılın belirli günlerinde değil her daim hatırlamaları, onların yanında olmaları gerektiğini vurgulayan Sonel, "Yetim, öksüz evlatlarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza devletimizin şefkatini, sıcaklığını hepimizin göstermesi gerekiyor. Biz gençliğimizden ümitliyiz. Bu okuldan, kütüphaneden faydalanacak gençlerimiz olacak. İleride ailesine, memleketine, kendisine, insanlığa güzel işler yapacak yerlere geleceksiniz." diye konuştu.

Sonel, 22 Eylül'de Ünye ilçesinde açılan Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu ile bu kütüphaneyi yaptıran hayırsever iş insanı, film ve dizi yapımcısı Banu Akdeniz'e desteği için teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ise ecdadın, duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tuttuğunu vurgulayarak, "Bizim kütüphanelerimiz ilim yolunda bir ömrü fikirle, yazıyla, mücadeleyle dolduran ecdadın, tıptan astronomiye, mühendislikten sosyal bilimlere bütün alanların en seçkin eserleriyle donatılmıştır." dedi.

Hayırsever iş insanı Akdeniz de bir ülkeye, topluma, bireye yapılacak en büyük yatırımın eğitim olduğuna işaret etti.

"Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Biz geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. O yüzden okuyun, okumaktan vazgeçmeyin." ifadelerini kullanan Akdeniz, bu kütüphanenin açılmasına vesile olan şehit Eyice'nin annesi ve babasının ellerinden öptüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol mensupları ve şehidin ailesi tarafından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı.

Vali Sonel ve Akdeniz, program öncesinde şehit ailesini evlerinde ziyaret etti.