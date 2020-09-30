Son dakika haberleri | Simav'da su kaynakları alarm veriyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Simav'da su kaynakları alarm veriyor

Son dakika gündem haberine göre KÜTAHYA'nın meyve ve sebze ambarı olarak bilinen ve verimli toprakları ile ünlü ilçesi Simav'da, küresel ısınma ve bilinçsiz sulamanın etkisiyle su kaynakları kururken, sulama göletlerindeki doluluk oranlarının geçen yıla göre azalması ve su seviyelerinin önemli ölçüde düşmesi...

Son dakika haberleri | Simav'da su kaynakları alarm veriyor, System.String[]

KÜTAHYA'nın meyve ve sebze ambarı olarak bilinen ve verimli toprakları ile ünlü ilçesi Simav'da, küresel ısınma ve bilinçsiz sulamanın etkisiyle su kaynakları kururken, sulama göletlerindeki doluluk oranlarının geçen yıla göre azalması ve su seviyelerinin önemli ölçüde düşmesi çiftçileri endişelendirdi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner küresel ısınma ve bilinçsiz sulamanın da etkisiyle ilçe genelindeki 16 sulama göletini besleyen su kaynaklarının kuruduğunu ve göletlerdeki su seviyelerinin de yüzde 20'lere kadar düşmesi sonucu verimli topraklarıyla ünlü Simav Ovası'nda sulak alanların önemli bölümünün kaybedildiğini söyledi. İlçe genelinde kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Bütüner, "İlçe genelinde birçok dere kurudu. Geçen yıllara oranla su kaynaklarında büyük azalma yaşanıyor. Köylerimizi gezerek yaptığımız tespitlere göre su kaynaklarında yüzde 80 oranında azalma meydana geldi. Daha önce derelerden karşılanan suyla tarlasını, bağını, bahçesini sulayan çiftçiler şimdi tarlalarının başında sondaj çalışması yaparak su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bunun yanında 16 sulama göletinden yararlanarak tarlasını bağını bahçesini sulayan çiftçilerimiz de yağmurların yağmasını sulama göletlerinin dolmasını bekliyor. Bu aşamada göletlerden yapılan sulamaya ara verdik" diye konuştu. Kuraklığın devam etmesi halinde tarımsal kuraklıkla ilgili damla ve yağmurlama sulama yöntemlerine geçilmesi, gece sulaması yapılması ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin seçimi gibi tedbirlere başvuracaklarına vurgu yapan Başkan Bütüner, "Yağmurları bekliyoruz. Şayet sonbaharda yağmur yağmaz ise, kışında kar yağışı yeterli olmazsa Simav'ı kuraklık bekliyor. Çiftçilerimiz gelecekleri için endişeleniyor" dedi.'İMECE İLE DAĞDA SUYU KAYNAĞI ARIYORUZ'

Sulama göletleri kuruyan Simav'a bağlı Efir köyü muhtarı Salim Koç (40), "Yıllardır böyle kuraklık görmedik. Sulama göletimiz 2 bin 100 rakımlı Akdağ'dan gelen su kaynakları ile besleniyor. Şimdi bu kaynakların birçoğu kurudu. Sulama göletimiz de su seviyesi geçen yıllara göre yüzde 20'lere kadar düştü. Yeni kaynaklar aramak için köylülerle birlikte imece usulü dağda su kaynağı arama çalışması yapıyoruz" dedi.


Son dakika haberleri | Simav'da su kaynakları alarm veriyor
Son dakika haberleri | Simav'da su kaynakları alarm veriyor
Son dakika haberleri | Simav'da su kaynakları alarm veriyor
Son dakika haberleri | Simav'da su kaynakları alarm veriyor
Son dakika haberleri | Simav'da su kaynakları alarm veriyor

Küresel Isınma, Kadir Bütüner, Ziraat Odası, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Simav'da su kaynakları alarm veriyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roket düştü Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine "Terbiyesiz" diyen Acun'a yanıt gecikmedi         
22:36
Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu         
21:21
Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Fenerbahçe ile anlaşan Papiss Cisse, bugün İstanbul'da olacak Fenerbahçe ile anlaşan Papiss Cisse, bugün İstanbul'da olacak         
13:57
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 22:54:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Simav'da su kaynakları alarm veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei