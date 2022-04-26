Son dakika haber: TUNCELİ'DE YANGIN EV VE DEPO KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: TUNCELİ'DE YANGIN EV VE DEPO KULLANILMAZ HALE GELDİ

26.04.2022 20:35

Son dakika haberleri... TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde bir ev ve içinde 150 adet boş arı kovanı bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde bir ev ve içinde 150 adet boş arı kovanı bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev ve depo kullanılamaz hale geldi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde Ahmet Doğan'a ait olan ve yaz aylarında kullanılan bir ev ile içinde yeni alınmış 150 adet boş arı kovanının bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çemişgezek Belediye'sine ait itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla yangın söndürüldü. Ev ve depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Son dakika haber: TUNCELİ'DE YANGIN EV VE DEPO KULLANILMAZ HALE GELDİ
Son dakika haber: TUNCELİ'DE YANGIN EV VE DEPO KULLANILMAZ HALE GELDİ
Son dakika haber: TUNCELİ'DE YANGIN EV VE DEPO KULLANILMAZ HALE GELDİ
Son dakika haber: TUNCELİ'DE YANGIN EV VE DEPO KULLANILMAZ HALE GELDİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi Son dakika haberi: Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi Son dakika haberleri... Ahmetoğlu köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi Son dakika haberleri... Ahmetoğlu köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TUNCELİ'DE YANGIN EV VE DEPO KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Taksim'de Gezi Parkı davasında çıkan kararlar protesto edildi
20:25 İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı!
20:20 Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti
20:09 Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor!
19:48 Vitor Pereira'yı mumla aratacak bir hoca gündemde
19:43 Mersin'de özel bir kreşte skandal görüntüler! Öğrencilere zorla yemek yediren bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
19:39 Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
19:14 Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi!
19:13 "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir" açıklamasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma başlatıldı!
18:14 Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 21:09:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: TUNCELİ'DE YANGIN EV VE DEPO KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement