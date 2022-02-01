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Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı

01.02.2022 13:04

Son dakika haberi: ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde geçen yıl restore edilip ibadete açılan Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde geçen yıl restore edilip ibadete açılan Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis katıldı.

Gökçeada ilçesi Şirinköy'deki Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi'in yönettiği ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis de katıldı. Gökçeada'daki Rum cemaati üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği ayinde, İncil'den bölümler okundu, dualar edildi.Adanın en uzak ve yüksek noktalarından birinde yer alan kilise, geçen yıl tamamlanan restorasyonun ardından 55 yıl sonra ibadete açılmıştı.


Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı
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Bartholomeos, Yunanistan, Çanakkale, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı - Son Dakika


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