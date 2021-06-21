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Son Dakika | Gürcistan hükümeti, Abhazya ile Güney Osetya sorunlarının barışçıl çözümü için komisyon kurdu - Son Dakika

Son Dakika | Gürcistan hükümeti, Abhazya ile Güney Osetya sorunlarının barışçıl çözümü için komisyon kurdu

21.06.2021 14:58
Son Dakika | Gürcistan hükümeti, Abhazya ile Güney Osetya sorunlarının barışçıl çözümü için komisyon kurdu, System.String[]

Son dakika haberleri: Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Abhazya ile Güney Osetya çatışmalarına barışçıl çözüm getirilmesi amacıyla komisyon kurulduğunu bildirdi.

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Abhazya ile Güney Osetya çatışmalarına barışçıl çözüm getirilmesi amacıyla komisyon kurulduğunu bildirdi.

Zalkaliani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkenin toprak bütünlüğünü sağlama, ülkeyi işgalden arındırma ve çatışmaların barışçıl çözümü için komisyon kurulmasına karar verdiğini aktardı.

Ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'da bugüne kadar Rus askerlerin yasa dışı olarak faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Zalkaliani, bu bölgelerde çeşitli provokasyonların yaşandığını belirtti.

Gürcistan hükümetin amacının, ülkenin yeniden toprak bütünlüğüne kavuşturulması, söz konusu bölgelerden savaşlar sonucu sürgün edilen insanların geri dönmesi ve bölgelerden Rus askerlerinin geri çekilmesi olduğuna dikkat çeken Zalkaliani, "Çok yakında Gürcistan'da işgal güçleri ve ayrım çizgileri olmadan yaşayabilmeliyiz." ifadesini kullandı.

Zalkaliani, komisyonun, Gürcistan'ın stratejik ortak ülkeleri ile yoğun görüşmeler düzenleyeceğini belirterek, "Amacımız, ortak bir ulusal süreç yaratmak, bölmek ve parçalamak yerine işgali ortadan kaldırmak, çatışmanın barışçıl çözümü için ortak bir birleşik devlet yaklaşımı ile stratejik vizyon geliştirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı.

Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Başbakan Yardımcısı, Güney Osetya, Gürcistan, Abhazya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gürcistan hükümeti, Abhazya ile Güney Osetya sorunlarının barışçıl çözümü için komisyon kurdu - Son Dakika


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