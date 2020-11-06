Son dakika haber! Adana'da eşini ve baldızını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da bir kişi, eşini ve baldızını pompalı tüfekle yaraladı.

Ali E, aralarında çıkan tartışma nedeniyle bir süre önce babasının evine giden eşi Fatma E. ile konuşmak için merkez Yüreğir ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki kayınbabasının evine gitti.

Kız kardeşi Sevcan Pelit ve akrabası Özcan Köse ile evin önüne çıkan Fatma E. ile tartışan Ali E, otomobilindeki pompalı tüfeği alarak ateş açtı.

Saldırıda, Pelit ve Fatma E. yaralanırken, Köse, şüpheli Ali E'ye hamlede bulunarak silahı elinden aldı.

Vatandaşlar tarafından darbedilen Ali E, olay yerine giden polis ekiplerince gözaltına alınarak İncirlik Polis Merkezine götürüldü.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.