Son dakika haber: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü - Son Dakika

Son dakika haber: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü

Son dakika haberlerine göre Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Gani Hil ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Gani Hil ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Gani Hil ilçe kaymakamlığı binasını hedef aldığını söyledi.

Diğer saldırganların kaymakamlık binasına girerek saldırmaya çalışırken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırıda çoğu sivil 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Hogyani, saldırının etkisiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Nangarhar, Bomba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü - Son Dakika

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