Son dakika haber | Ağrı'da taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Ağrı'da taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

20.06.2022 14:03
Son dakika haber | Ağrı'da taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki bir çay ocağında karşılaşan ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen Aşağı Toklu ve Boyuncak köyü sakinleri arasında tartışma çıktı.

Taşlı sopalı kavgaya dönüşüp caddeye taşan olayda, aralarında kavgayı ayırmaya çalışanların da olduğu 9 kişi yaralandı.

Kavga, olay yerine gelen polis ekiplerince yatıştırıldı. Yaralılardan 6'sı Taşlıcay Devlet Hastanesi'ne, 3'ü de Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışıp kaçan bazı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ağrı'da taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Ağrı'da taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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