Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 462 bin lira, en yüksek 475 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 473 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 727 milyon 846 bin 836,65 lira, işlem miktarı ise 3.727,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 753 milyon 487 bin 133,56 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 471.000,00 1.864,75 En Düşük 462.000,00 1.830,00 En Yüksek 475.950,00 1.888,50 Kapanış 473.500,00 1.888,50 Ağırlıklı Ortalama 465.994,37 1.865,34 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.727.846.836,65 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.727,74 Toplam İşlem Adedi 79

Borsa İstanbul, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:53 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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