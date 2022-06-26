Son dakika haber... Antalya'da müstakil ev çıkan yangında alev topuna döndü

Antalya'da gece saatlerinde çıkan yangın, müstakil evi alev topuna çevirdi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi 1267 sokak üzerinde bulunan müstakil evde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Geceyi adeta aydınlatan yangında müstakil ev alev topuna döndü. Rüzgarın da etkisi ile evin yakınında bulunan kuru otların da yandığı yangın ekipler tarafından diğer ikametlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken polisin ve ekiplerin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

Öte yandan yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ikametin alev alev yandığı görüldü. Öte yandan görüntü çeken şahsın görüntü çektiği alanın hemen yanında bulunan kuru otların tutuşmasına rağmen görüntü çekmeye devam etmesi şaşkınlık oluşturdu. - ANTALYA