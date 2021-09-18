Son dakika haber! Avustralya'da Kovid-19 yasaklarını protesto eden göstericiler polisle çatıştı

Son dakika haber: Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadele sürerken, yürürlükteki yasakları protesto eden göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadele sürerken, yürürlükteki yasakları protesto eden göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı. Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan yasakların kaldırılmasını talep eden göstericiler, ülkenin çeşitli kentlerinde bir araya gelerek izinsiz gösteriler düzenledi. Eyalet polislerinden yapılan açıklamaya Melbourne'de 235, Sydney'de 32 gösterici gözaltına alındı. Melbourne'de göstericilerle polis çatıştı Polisin, Melbourne'de şehir merkezine toplu taşıma araçlarının girişini engellemesinin ardından göstericiler Richmond semtinde toplandı. Yasakların kaldırılması talebinde bulunan göstericiler, "Özgürlük", "Çocuklarımızı serbest bırakın", "Artık yasak yok" "Biz komünist değiliz", "Bize hizmet ediyorsunuz" sloganları attı. Zorunlu olmasına rağmen maske kullanmadıkları belirtilen göstericilerin polise, su şişesi, meşale gibi çeşitli cisimler attığı kaydedildi. Yapılan uyarılara rağmen dağılmayan göstericilere polisin birer gazıyla müdahalesinin ardından polisle göstericiler arasındaki çatışma çıktı. Gösterilerde 2 binden fazla polisinin görevlendirildiğini açıklayan Victoria Eyalet Polisi, polisle çatışmaya giren 235 protestocunun gözaltına alındığını ve kuralları ihlal eden 193 kişiye de para cezası kesildiğini duyurdu. Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Yeni Güney Galler, Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde tam kapanma uygulamaları nedeniyle gösterilere izin verilmiyor. Ülke ve eyalet sınırlarının halen kaplı olduğu Avustralya'da, virüsün ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana toplam 84 bin 56 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1150 kişi hayatını kaybetti. Avustralya genelindeki toplam 20 bin 811 aktif vakadan 233'ü yoğun bakımda olmak üzere 1455'i hastanede tedavi görüyor.

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