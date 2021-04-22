Son dakika haber | Başkan Doğan koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika

Son dakika haber | Başkan Doğan koltuğunu çocuklara devretti

22.04.2021 15:31
Son dakika haber | Başkan Doğan koltuğunu çocuklara devretti, System.String[]

Son dakika haber: Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde makam koltuğunu Merve Cengiz ve görme engelli İbrahim Koç'a devretti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde makam koltuğunu Merve Cengiz ve görme engelli İbrahim Koç'a devretti.

Merkezefendi Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde tüm çocukları temsilen başkanlık makamının konukları Merve Cengiz ve görme engelli İbrahim Koç oldu. Başkan Doğan, ziyarette makam koltuğunu Merve ve İbrahim'e sırayla devretti. Minik başkanlar kendilerine bu bayramı hediye eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettar olduklarını ifade ettiler. Temsili başkanlar, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ile telefonda görüşerek park sayılarının arttırılmasını talep ettiler. İbrahim Koç, belediyenin çocuklar için yaptığı sosyal ve kültürel çalışmaların daha da çok olmasını ve çocukların her zaman mutlu edilmesini istedi. Merve Cengiz de ileride belediye başkanı olmak istediğini belirtti. Mutlu ve heyecanlı oldukları gözlerinden okunan çocuklar Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a kendilerine bu imkanı sağladığı için teşekkür ettiler. Başkan Doğan Merve Cengiz'e Nutuk, İbrahim Koç'a da çeşitli hediyeler armağan etti.

"Mutluluklarını şahit olduk"

Çocukların yüzlerinin gülmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, tüm çocuklarımızı temsilen başkanlık koltuğumuzun konukları Sevgili Merve Cengiz ve Sevgili İbrahim Koç oldu. Bizleri ziyaret eden çocuklarımızla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladık. Makamımızda ağırladığımız Merve Cengiz ve İbrahim Koç'a makam koltuğumuzu sembolik olarak devrettik ve mutluluklarını şahit olduk. Kendileri bizlere 23 Nisan ile ilgili duygu ve düşüncelerini, talep ve isteklerini aktardılar. Onların mutlulukları, yüzlerinin gülmesi bizler için çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi için Merkezefendi Belediyesi olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Mutlu bir çocuk, mutlu bir aile demektir. Bizler bu düşünce ile onlar için çalışıyoruz. Geleceğe dair umudumuz olan çocuklarımızın yüzleri hep gülsün, bayramları kutlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Son dakika haber | Başkan Doğan koltuğunu çocuklara devretti
Son dakika haber | Başkan Doğan koltuğunu çocuklara devretti
Son dakika haber | Başkan Doğan koltuğunu çocuklara devretti
Son dakika haber | Başkan Doğan koltuğunu çocuklara devretti
Son dakika haber | Başkan Doğan koltuğunu çocuklara devretti

Merkezefendi, İbrahim Koç, Şeniz Doğan, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Başkan Doğan koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika


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