Seyir halindeki forklift devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Seyir halindeki forklift devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki bir forkliftin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Şehiralanı Sokak üzerinde seyir halindeki forklift sürücü Sezer Ceşmeci, sokak üzerinde aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan forklift devrilirken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Aynur başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynur, hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.