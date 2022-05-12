Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

12.05.2022 17:20

Son dakika haberlerine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde biyokütle enerji santralinin bahçesindeki tahta atıklardan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde biyokütle enerji santralinin bahçesindeki tahta atıklardan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Paşayiğit Mahallesi'nde bulunan biyokütle enerji santralinde meydana geldi. Yakılmak üzere santralin bahçesinde istiflenen tahta atıklar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın iş makinelerinin de yardımıyla çevreye sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

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İtfaiye, Yangın, Enerji, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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