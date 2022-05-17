Son dakika haber | Bosna Savaşı'nda öldürülen 1 kişiye ait kalıntılar çıkarıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bosna Savaşı'nda öldürülen 1 kişiye ait kalıntılar çıkarıldı

17.05.2022 15:34
Son dakika haber | Bosna Savaşı'nda öldürülen 1 kişiye ait kalıntılar çıkarıldı

Son dakika gündem haberi: Bosna Hersek'in Vlasenica şehrindeki Raca bölgesinde, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında öldürülen 1 kişinin kalıntıları çıkarıldı.

Bosna Hersek'in Vlasenica şehrindeki Raca bölgesinde, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında öldürülen 1 kişinin kalıntıları çıkarıldı.

Bosna Hersek Savcılığınca yapılan açıklamada, kurbanın kalıntılarının adli işlem yapılmak üzere Tuzla'daki Anma Merkezi'ne nakledildiği, ayrıca DNA analizi ile kurbanın kimliğinin belirlenmesi için kemik örneklerinin alınacağı kaydedildi.

Kazı çalışmaları, Bosna Hersek Mahkemesinin talebi üzerine, Bosna Hersek Savcılığı tarafından takip edildi.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in 29 Şubat -1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

Son dakika haber | Bosna Savaşı'nda öldürülen 1 kişiye ait kalıntılar çıkarıldı
Son dakika haber | Bosna Savaşı'nda öldürülen 1 kişiye ait kalıntılar çıkarıldı

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Kaynak: AA

Aralık, Tuzla, Sırp, Dna, Güncel, Son Dakika

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