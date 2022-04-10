Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

10.04.2022 13:40

Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Nurcan S'nin cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Nurcan S'nin cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Burdur'un Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide, ayrı yaşadığı eşi Serhan S. tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede 8 Nisan'da yaşamını yitiren Nurcan S'nin (35) cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi.

Nurcan S. için Ortaköy Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra mahalle sakinleri katıldı.

Törende, Nurcan S'nin 10 yaşındaki oğlu Şeref S. ile babası Mustafa, annesi Fadime ve kardeşi Ömer Kılıç'ın güçlükle ayakta durdukları gözlendi.

Nurcan S'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika


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