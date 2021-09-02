3 gündür aranan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Burdur'un Yassıgüme köyünde 3 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki epilepsi hastası, dere yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, köyde yalnız yaşayan ve köylüler tarafından bakılan engelli Hüseyin Şen'den (80) haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri havadan drone ve arama köpekleri ile arama çalışması başlattı. Burdur AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Şen, bugün öğleden sonra köy yakınındaki 1400 rakımlı Karılcak mevkiindeki dere yatağında ölü bulundu.

Köylüler, epilepsi hastası olan yaşlı adamın kulaklarının duymadığını, daha önce birkaç kez daha kaybolduğunu belirttiler. Yine jandarmanın bularak köye getirdiği Şen'in bakımının ise köylüler tarafından yapıldığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR