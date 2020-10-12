At arabalı hırsızın yalanını polis ortaya çıkardı - Son Dakika

Emniyete götürülen S.Ç., motosikleti sahibinden 50 lira karşılığında aldığını söyledi. Bunun üzerine, polis ekiplerinin plakadan ulaştıkları motosiklet sahibi Mutlu Ö., motosikletinin çalındığını ifade etti. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli S.Ç. gözaltına alındı.

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