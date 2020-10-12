BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki motosikleti at arabasına yükleyerek kaçan S.Ç. (15), polis ekiplerince yakalandı. Motosikleti 50 liraya aldığını söyleyen şüphelinin yalanı, motosiklet sahibinin gelmesinden sonra ortaya çıktı.Olay, İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi, 16. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. At arabasıyla dolaşan S.Ç., park halindeki motosikleti at arabasına yükledi. Genci fark eden bir vatandaş, durumdan şüphelenerek konuyu polis ekiplerine bildirdi. Emniyet ekipleri harekete geçerek, 15 dakika sonra şüpheliyi çaldığı motosiklet ile birlikte 1. Köprülü Sokak'ta yakaladı.
Emniyete götürülen S.Ç., motosikleti sahibinden 50 lira karşılığında aldığını söyledi. Bunun üzerine, polis ekiplerinin plakadan ulaştıkları motosiklet sahibi Mutlu Ö., motosikletinin çalındığını ifade etti. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli S.Ç. gözaltına alındı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › At arabalı hırsızın yalanını polis ortaya çıkardı - Son Dakika