Son dakika haber! Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

06.07.2022 20:55
Son dakika haber! Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Düzce'de bir iş yerinde Antik Yunan, Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen154 parça obje, sikke ve takı ele geçirildi.

Düzce'de bir iş yerinde Antik Yunan, Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen154 parça obje, sikke ve takı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konuralp Mahallesi'nde Ş.Ç'nin iş yerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 52 baykuş desenli madeni gümüş para, 3 farklı renk ve ebatlarda bakır tabak, 1 bakır bakraç, üzerinde haç simgesi bulunan kitap (1863 yılı basımı İstanbul Ortodoks kilisesine ait) 1 hayvan figürlü kül tablası, 2 farklı ebatlarda tunç mühür, 1 bakır vazo, 4 değişik figürlerde farklı ebatlarda taş heykel, 30 farklı ebat ve renklerde taş, 5 farklı motif ve renklerde gümüş kolye, 1 cam vazo, 1 bej renkli üzerinde motifler bulunan yuvarlak taş yazıt, 50 madeni para, 1 gümüş yüzük, 1 üzerinde Arapça Yazılar bulunan Zülfikar şekilli kılıç ele geçirildi.

Objeler incelenmek üzere Düzce Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili Ş.Ç. ve L.R. gözaltına alındı.

Ele geçenlerin Antik Yunan, Roma ve İslami devir dönemlerine ait olduğu değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

Konuralp, Düzce, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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