Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Erol Karaağaç idaresindeki 22 EL 092 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolunda, Süloğlu istikametine dönüş yapan Mehmet Sürer'in kullandığı 22 ABV 355 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Otomobil daha sonra kavşaktaki yön tabelasına çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan Elif Sürer, Elif Nur Sürer ve Yasemin Sürer Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan ölçümde sürücü Erol Karaağaç'ın 3,02 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü Mehmet Sürer, ailesiyle bayram ziyaretinden döndüklerini, kavşaktan dönüş yapmak isterken arkadan gelen aracın kendilerine çarptığını ileri sürerek sürücüden şikayetçi olacağını belirtti.
Kaynak: AA
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