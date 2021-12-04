Son dakika haber... Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, vatandaşlarla bir araya geldi

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Tarsus ilçesi Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesi Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, vatandaşlarla bir araya geldi. Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinleyen Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, kentte yaşayan bireylerle huzurlu bir Tarsus için çalışacaklarını söyledi. Vatandaşları tek tek dinleyen Fil, "Emniyetteki kapım sizlere sonuna kadar açıktır. Sorununuz, sıkıntınız olursa her zaman yanınızdayız. Biz buraya hizmet vermeye geldik" dedi. Fil, bu tür toplantıları aralıksız yapacaklarını ifade etti. - MERSİN

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