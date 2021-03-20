Son dakika haber: Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ve Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ve Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü

20.03.2021 20:07
Son dakika haber: Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ve Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye-Libya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, Libya Milli Birlik Hükümeti'nin Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasından ötürü tebriklerini ileterek, Libya'da kalıcı çözüm umutlarının yeniden yeşerdiğini ifade etti.

Her daim dost ve kardeş Libya'nın egemenliğinin, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasını esas alan Türkiye'nin Libya'ya gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, ilerleyen dönemde de iki ülke arasındaki temeli sağlam iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve ortak kazanımların muhafaza edilmesi gerektiğini bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Milli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ve Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü - Son Dakika


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