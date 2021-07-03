Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine Büyükşehir Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürürken, alevler yolun sağında ve solunda bulunan çam ağaçlarına sıçraması önlendi. Araçta yangın sonrası büyük hasar oluştu. - MUĞLA

8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı

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