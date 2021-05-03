Son dakika haber... Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesi davasında 2 sanık tahliye oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesi davasında 2 sanık tahliye oldu

03.05.2021 16:45
Son dakika haber... Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesi davasında 2 sanık tahliye oldu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Bakırköy'de gazeteci Levent Gültekin'i darbettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy'de gazeteci Levent Gültekin'i darbettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömer Doğru ve Muhammed Emin Kılıç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ömer Doğru, müştekiyi tanımadığını iddia etti.

Arkadaşlarıyla İstanbul Caddesi'nde kitap baktıklarını ve yürüdükleri sırada müştekinin kendilerini yüksek sesle konuşmaması yönünde uyardıklarını ifade eden Doğru, "Ben de kendisine tepki göstererek, 'sen neden sesini yükselttin' dedim ve şahıs üzerime geldi. Bana saldıracağını düşünerek kendimi koruma maksatlı müştekinin omzuna yumruk attım." dedi.

Doğru, arkadaşlarının kendisini tuttuğunu, o esnada kalabalık bir grubun yanlarına geldiğini belirterek, bu kişilerin müştekinin arkadaşları olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle oradan uzaklaştığını savundu.

İddianamede müştekiyi takip ettikleri iddialarını reddeden sanık Doğru, müştekiyi tanımadığını, bir husumetinin olmadığını anlatarak tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Muhammed Emin Kılıç da müşteki ile diğer sanık Ömer Doğru'nun tartışması üzerine araya girerek arkadaşını uzaklaştırdığını ifade ederek, "Karşıdan kalabalık bir grup geldiğini görünce olay yerinden uzaklaştım, tek başıma bir sokağa girdim." şeklinde konuştu.

Olaydan 5-10 dakika sonra olay yerinden uzak bir yerde arkadaşlarıyla buluştuğunu ve müştekiye vurmadığını anlatan sanık Kılıç, olaya ilişkin çok sayıda haber yapılınca bu durumdan rahatsız olduğunu, yaşananları anlatmak için arkadaşıyla birlikte karakola gittiğini söyledi.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanık Kılıç, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanıkların avukatları da, müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Müşteki Levent Gültekin'in avukatı Gamze Nur Çakmakçı da müvekkiline 20-25 kişinin saldırdığının belli olduğunu ifade ederek, "Planlanmış bir saldırı olduğu açıktır. Sanık savunmaları kurgulanmıştır. Sanıklar hakkındaki şikayetimiz devam ediyor ve tutukluluk hallerinin devamını talep ediyoruz. Müvekkil sağlık sebebiyle duruşmada hazır olmadı." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ömer Doğru ve Muhammed Emin Kılıç'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2021'de Bakırköy Meydanı'nda kavga olayının ihbarı üzerine kolluk görevlilerinin gittiği ve kavga olayının bitmiş olduğu anlatılıyor.

Olayda mağdur Levent Gültekin'in canlı yayına katılmak için olay yerinden geçmekteyken ilk olarak iki kişinin kendisini takip ettiği, sonrasında yanına gelenlerle bu kişilerin 10 kişi olduğu ifade edilen iddianamede, bu grubun bir anda Gültekin'e saldırdığı, bu esnada müştekinin yere düştüğü, kafasını ellerine arasına alarak kendisini koruduğu belirtiliyor.

Müştekiye saldıran kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilemediği, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'nun ifadelerinde müştekiyle tartıştıkları, sanıklardan Doğru'nun müştekiye vurduğunu kabul ettiği belirtilen iddianamede, sanıkların adli rapora göre iştirak halinde bir anda müştekiye saldırdıkları ve yaraladıkları ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ömer Doğru ve Muhammed Emin Kılıç'ın "nitelikli yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan, olayla ilgili 18 yaşından küçük bir kişi hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Caddesi, Levent Gültekin, Emin Kılıç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesi davasında 2 sanık tahliye oldu - Son Dakika


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