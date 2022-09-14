Son dakika haber... GAZİANTEP'TE PAMUK FABRİKASINDA YANGIN; 1 İTFAİYECİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 9 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... GAZİANTEP'TE PAMUK FABRİKASINDA YANGIN; 1 İTFAİYECİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 9 YARALI

14.09.2022 19:10
Son dakika haber... GAZİANTEP'TE PAMUK FABRİKASINDA YANGIN; 1 İTFAİYECİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 9 YARALI

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te, pamuk tekstil fabrikasında çıkan yangında itfaiye eri Remzi Mutafoğlu yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

GAZİANTEP'te, pamuk tekstil fabrikasında çıkan yangında itfaiye eri Remzi Mutafoğlu yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, öğleden sonra 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pamuk tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen ve yaralanan 4 işçi ile yangına müdahalede bulunan 4 itfaiye eri ve 2 jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Yangında pamuk balyasının altında kalarak yaralanan itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Gaziantep haberleri: Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın; 1 itfaiyeci yaşamını yitirdi, 9 yaralı Gaziantep haberleri: Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın; 1 itfaiyeci yaşamını yitirdi, 9 yaralı TEM'de otomobil alev alev yandı TEM'de otomobil alev alev yandı
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... GAZİANTEP'TE PAMUK FABRİKASINDA YANGIN; 1 İTFAİYECİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 9 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... GAZİANTEP'TE PAMUK FABRİKASINDA YANGIN; 1 İTFAİYECİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 9 YARALI - Son Dakika
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