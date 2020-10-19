Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti
19.10.2020 16:51
Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada birinci olan milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada birinci olan milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda birinci olan 22 yaşındaki milli sporcuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Kasapoğlu, "Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle tarihin en iyi 9. derecesini yapan ve birinci olan milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı yürekten tebrik ediyorum. Hedef olimpiyat madalyası..." ifadelerini kullandı.
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