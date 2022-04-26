Eskişehir'de aranan 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de aranan 109 şüpheli yakalandı

26.04.2022 17:18
Eskişehir'de aranan 109 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 109 şüpheli, polisin son 14 günde düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 109 şüpheli, polisin son 14 günde düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 11-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, "Dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 51'i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de aranan 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de aranan 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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