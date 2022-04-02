Son dakika haber! Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı

02.04.2022 01:18
Son dakika haber! Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı

Son dakika haberi: Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandıMERSİN Mersin'de iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı

MERSİN Mersin'de iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine harekete geçen Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden ve kurumdan çalındığı bildirilen televizyon, laptop, tablet, papağan ve para sayma makinesi hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi olarak belirlenen Z.A. ve W.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 14 adet değişik marka ve renklerde laptop, 2 tablet, 1 cep telefonu, 1 adet televizyon, 3 metal kılıç, 1 adet para sayma makinesi ve 10 adet laptoplara ait şarj adaptörleri ele geçirildi. Şahıslardan W.K., yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Z.A. mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları kameraya yansıdı

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 zanlının binaya giriş ve çıkışları yansıdı.

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Hırsızlık, Tablet, Laptop, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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