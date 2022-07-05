Son dakika haber | İncirliova'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber | İncirliova'da uyuşturucu operasyonu

05.07.2022 16:44
Son dakika haber | İncirliova'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Aydın'ın İncirliova ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kardeşten biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kardeşten biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İncirliova'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Hürriyet Mahallesi'nde iki kardeşin ikametlerine operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği Gece ile yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş parça parça toplam 33 gram paketi uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanırken, kardeşi Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İncirliova, Narkotik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İncirliova'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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