Son dakika haber... İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EL-MESHRİ'Yİ KABUL ETTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri'yi kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Meshri ve Şentop, deniz yolunu kullanarak Çengelköy'e geldi. İkili buradan makam araçlarına binerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.