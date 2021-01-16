Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor - Son Dakika

Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor

16.01.2021 12:09

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakin bir gün yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte hafta sonunun ilk günü sessiz geçiyor.

Kent genelinde sokaklar, caddeler, meydanlar ve sahiller sakin olurken, sadece genelge doğrultusunda izni olanlar dışarıya çıkabiliyor.

Polis ekipleri ana yollarda oluşturduğu kontrol noktalarında denetimlerine devam ediyor. Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, izni olmayanlara ceza kesiyor.

Trafik akışının da sakin seyrettiği kentte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 12.00 itibarıyla trafik yüzde 6 olarak kaydedildi.

Kentte, belirtilen süre içerisinde açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde de az sayıda müşterinin alışveriş yaptığı görüldü.

Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor
Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor
Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor
Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor

Pazartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak Yeni yılla birlikte normalleşme adımları atmaya başladılar! İşte bankaların güncel mesai saatleri MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bin 91 projeye 138,3 milyar TL ödenek tahsis edildi Gülben Ergen Süleyman Soylu'yu ziyaret etti
Araç sahipleri dikkat! MTV'de yapılandırma başvurusu için son gün 1 Şubat Araç sahipleri dikkat! MTV'de yapılandırma başvurusu için son gün 1 Şubat         
12:29
Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı         
11:45
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı         
11:15
Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı         
10:39
Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu         
10:16
Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış         
09:44
Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek         
09:02
Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu         
02:36
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı         
18:31
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 12:36:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei