Son dakika haber: İSTANBUL-JANDARMA'DAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haber: İSTANBUL-JANDARMA'DAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

30.06.2022 09:22
Son dakika haber: İSTANBUL-JANDARMA'DAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiperi; yasadışı yollarla temin ettikleri dünyaca ünlü markalara ait kaçak cep telefonları ve şarj aletlerini, Türkiye genelinde internet üzerinden satma hazırlığındaki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiperi; yasadışı yollarla temin ettikleri dünyaca ünlü markalara ait kaçak cep telefonları ve şarj aletlerini, Türkiye genelinde internet üzerinden satma hazırlığındaki 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda; 535 adet kayıt dışı cep telefonu ile bin 500 adet şarj cihazı ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüphelilerin dünyaca ünlü markalara ait kaçak telefonları piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, söz konusu telefonların gümrükte kayıt yapılmadan yasadışı yollarla  yurda sokulduğu ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde,  kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi. 3 adrese yapılan  eş zamanlı operasyonda 535 adet kaçak cep telefonu ve 1500 adet şarj aleti ele geçirildi. Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orjinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL-JANDARMA'DAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU - Son Dakika

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