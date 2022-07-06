Yolsuzluk soruşturması kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu bir otelin, imar planına aykırı şekilde yapılmasına izin vererek rüşvet aldıkları iddiasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G. ile otelin müdürü ve mimarlık şirketinin sahibi de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Mustafa Kayalar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İzmir Menderes Belediye Başkanı Kayalar ve 30 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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