Son dakika haber! Jandarmadan kadınlara bilgilendirme semineri - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekipleri 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınlara, şiddete maruz kalınma veya tanıklık edilmesi halinde yapılacaklar hakkında bilgilendirme yaptı.

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Seyitgazi'nin Kırka Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan 76 kadın işçiye 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' gereği kadın hakları, şiddete maruz kalındığında veya tanıklık edildiğinde izlenecek yol ve irtibat numaraları konularında yüz yüze bilgilendirme semineri yapıldı. Seminere katılım sağlayan kadın işçilerin cep telefonlarına 'KADES' uygulaması indirilerek ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - ESKİŞEHİR