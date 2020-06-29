Son dakika haber: Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren çocuğu çevredekiler kurtardı - Son Dakika

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen S.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Abana İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hacıveli mevkisinde denize giren S.S'nin suyun üzerinde çırpındığını fark eden çevredekiler, suya atlayarak çocuğu kıyıya çıkardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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