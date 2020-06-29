Son dakika haber: Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren çocuğu çevredekiler kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber: Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren çocuğu çevredekiler kurtardı
Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Abana ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk çevredekilerce kurtarıldı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk çevredekilerce kurtarıldı.
Hacıveli mevkisinde denize giren S.S'nin suyun üzerinde çırpındığını fark eden çevredekiler, suya atlayarak çocuğu kıyıya çıkardı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Abana İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen S.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:37 Kaynak: AA
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