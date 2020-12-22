Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Tomarlı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika