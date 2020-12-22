Son dakika haber: Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

22.12.2020 13:17
Son dakika haber: Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Tomarlı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.

Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika


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