Son dakika haber... Kırşehir'de mevsimsel tedbirler gözden geçirildi - Son Dakika

Kış mevsimi nedeniyle alınacak tedbirler Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıyla değerlendirildi.

Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra toplantıya; İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, kış mevsiminde alınacak tedbirlerin görüşülüp değerlendirildiğini ve mevsimsel planlamalar yapıldığını söyledi. Yaklaşan kış mevsiminde ulaşım güvenliğini sağlamak ve trafik akışının aksamasını önlemek için planlamalar yapacaklarını belirten Vali Akın, "Kış aylarında hava şartlarının ağırlaşacağı hususunu göz önüne alarak, ulaşımda meydana gelecek aksamaların tespitine yönelik ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, kurumlarımızın kışa hazırlıklarının hem makine hem de ekipman yönüyle gözden geçirilmesi konularını bu toplantıda planladık. Olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek trafik kazalarının oluşturacağı sorunlar karşısında hangi tedbirlerin alınması gerektiğini de ele alıp değerlendirdik. Trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, sürücülerin, yolcuların ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması en temel hedefimizdir" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğünce sunum yapılarak bilgiler verilen toplantı, kış aylarında alınacak tedbirlerin görüşülmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR