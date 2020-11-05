Son dakika haber... Macron, ilişkileri yumuşatmak için Müslüman ülkelere elçi göndermeyi planlıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Macron, ilişkileri yumuşatmak için Müslüman ülkelere elçi göndermeyi planlıyor

05.11.2020 12:35
Son dakika haber... Macron, ilişkileri yumuşatmak için Müslüman ülkelere elçi göndermeyi planlıyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İslam dünyasında infial yaratan karikatürler hakkında yorumlarının ardından aldığı tepkilerle geri adım atma kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilişkileri yumuşatmak için İslam ülkelerine büyükelçi göndereceği öğrenildi.

İslam dünyasında infial yaratan karikatürler hakkında yorumlarının ardından aldığı tepkilerle geri adım atma kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilişkileri yumuşatmak için İslam ülkelerine büyükelçi göndereceği öğrenildi.

Son dönemde İslam'a yönelik sert bir söylem geliştiren, öğretmen Samuel Paty'nin sınıfta İslam peygamberi Hz. Muhammed karikatürlerini göstermesi nedeniyle başı kesilerek öldürülmesinin ardından tonunu daha da sertleştirip bu karikatürlerden vazgeçmeyecekleri mesajı veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geri adım attı.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE ELÇİ GÖNDERECEK

Avrupa basınından The Gurdian ve Euronews'te yayınlanan haberlerde, Macron'un İslam ülkeleri ile diyaloğu yumuşatmak için Müslüman ülkelere büyükelçi göndermeyi planladığını aktardı.

İLK SİNYALİ AL JAZEERA RÖPORTAJINDA VERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Al Jazeera'ya röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron,dünya çapında tepkiler sonrasında 'Karikatürlerin şoke edebileceğini anlıyorum' diyerek geri adım sinyali verdi.Röportajda Fransa'da bir derginin söylediği şeyin hükümetin pozisyonu olmadığını dile getiren Macron, "Bu karikatürlerle şok olabileceğimizi anlıyor ve saygı duyuyorum" demişti.

BİR ÇOK ÜLKE FRANSIZ ÜRÜNLERİNİ BOYKOT ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve İslam peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle Katar, Pakistan, Sudan, Endonezya, Ürdün, Bangledeş gibi ülkeler Fransız ürünlerine boykot uygulanması başlatmıştı.


Son dakika haber... Macron, ilişkileri yumuşatmak için Müslüman ülkelere elçi göndermeyi planlıyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... Macron, ilişkileri yumuşatmak için Müslüman ülkelere elçi göndermeyi planlıyor - Son Dakika Dünya


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