Son dakika haber... Melikgazi Belediyesi 109 daireyi sahiplerine teslim etti - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 109 dairenin anahtar teslim törenini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi meclis üyeleri ve muhtarların katıldığı törende kuralar çekilerek 109 aileye anahtarları teslim edildi.

Burada bir konuşma yapan ve 109 ailenin bugün yeni yuvasına kavuştuğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi için önemli yatırımlar yaparak kentsel dönüşüm projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek projeler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise "Belediye başkanlarımız hizmette sınır tanımıyorlar. Hizmette, halka hizmet amacıyla birbirleri ile yarışıyorlar. Palancıoğlu Başkanımız hizmetlerini bir biri ardına hayata geçiriyor." açıklamasını yaptı.