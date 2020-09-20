Son dakika haber... Mersin'de belediye tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyenin tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zahit Mahallesi'ndeki Tarsus Belediyesi'ne ait tesislerde jeneratörlerin olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 20:05 - Kaynak: AA
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