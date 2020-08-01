Son dakika haber! Nevşehir'de kabir ziyaretindeki vatandaşlara şerbet ikramı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlara şerbet ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki Taşlıbel ve Kaldırım mezarlıklarında, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Belediye görevlileri, kabir ziyareti için kabristana gelen vatandaşlara Yasin-i Şerif ve dua kitabı hediye ederken, geleneksel Osmanlı kıyafeti giyen görevliler ise şerbet ikramında bulundu.

Görevliler bayram boyunca kabristanlarda çalışmalarını sürdürecek.