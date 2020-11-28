Son dakika haberi... "Notaların formülünü" çözdü, çocukluk hayalini 17 yıl sonra gerçekleştirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... "Notaların formülünü" çözdü, çocukluk hayalini 17 yıl sonra gerçekleştirdi

28.11.2020 11:23

Son dakika haberleri... Kayseri'de 9 yaşında bağlama çalmasını öğrenen matematik öğretmeni 29 yaşındaki Tuğba Çimencan, halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu ile yaptığı düetle 17 yıllık hayalini gerçekleştirdi.

Kayseri'de 9 yaşında bağlama çalmasını öğrenen matematik öğretmeni 29 yaşındaki Tuğba Çimencan, halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu ile yaptığı düetle 17 yıllık hayalini gerçekleştirdi.

Erciyes Üniversitesinde matematik bölümünü bitirdikten sonra bu alanda yüksek lisans yapan Çimencan, bir yandan halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yaparken diğer yandan çocukluktan beri elinden düşürmediği bağlaması ile Anadolu ezgilerini seslendiriyor.

2003 yılında Kayseri'ye konsere gelen Musa Eroğlu'ndan önce, henüz 12 yaşındayken sahneye çıkan ve bağlama çalıp türkü seslendiren Çimencan, o gün ünlü sanatçı ile düet yapma hayaline "Bahçenin harımıyım" türküsünü birlikte yorumlayarak kavuştu.

Çimencan, AA muhabirine, bağlama çalmayı ailesinin kendisini kursa göndermesiyle öğrendiğini ve 21 yıldır sazını elinden düşürmediğini söyledi.

Zamanla annesinin teşviki ile hem çalıp hem türkü seslendirmeye başladığını belirten Çimencan, şunları belirtti:

"Kursa gidene kadar bağlama hakkında bir bilgim yoktu. Zamanla bağlamanın bana hitap ettiğini gördüm. Böylece bağlama serüvenim başlamış oldu. Daha sonra annemin yönlendirmesiyle türkü okumaya da başladım. Sonra bağlama ve türküyü birlikte yapabileceğime inandım ve o gün bugündür okuyorum. Son üç yıldır bu alana yoğunlaştım, konserlerde sahne almaya başladım. Memleketimin 2 ilçesini tanıtan klip çektik."

Müziği ilk başlarda hobi olarak algıladığını ancak 2003'te Kayseri'de bir konserde Musa Eroğlu ile tanışmasının ardından türkülerin hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Çimencan, şunları kaydetti:

"Musa Eroğlu 2003 yılında Kayseri'ye konsere gelmişti. O gün tanıştım. O gün kendisinden önce konserde ben de sahne aldım. Onun eseri 'Telli turnam' türküsünü seslendirmiştim. Musa Eroğlu hakkında çok bir bilgim yoktu, sadece birkaç eserini biliyordum. Tanıştıktan sonra orada bir hayal kurdum, 'Ben ilerde Musa Eroğlu ile bir düet yapmak istiyorum.' diye. O kafamda yer edinmişti. Yıllar geçti, 2013 yılında Musa Eroğlu tekrar şehrimize konsere geldi. Beni sahnesinde ağırladı, beraber şarkı söyledik. Bana güzel bir anı bıraktı. Daha sonra Musa hocamla hayalimi paylaştım. Sağ olsun kendisi de beni geri çevirmedi, desteğini benden esirgemedi. Bir Uşak türküsü olan 'Bahçenin harımıyım' türküsüne düet yaptık. Benim için unutulmaz bir an, kendisine çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar sonra hayalimi gerçekleştirmiş oldum."

"Notanın da bir matematiği var"

Çimencan, öğretmenlikten de müzikten de vazgeçemediğini, ikisini de bir arada yürütmeye devam edeceğini belirtti.

Matematikle müziğin birbiriyle bağlantısı olduğunu dile getiren Çimencan, "Müzik sektörü zor bir kulvar, tabii albüm yapma hayalim var. Öğretmenliği de bırakmadım, onu devam ettiriyorum. Müzik de bırakılmıyor. Türkülerimiz toplumun özeliğini, tarihini, geleneğini, göreneğini iyi yansıtıyor diye düşünüyorum. Duyguları bir kere içiresinde barındırıyor. Üzüntü, sevinç, aşk, ayrılık, her şey içinde var. Karşıya bu duyguları aktarabiliyorsak bizim için tamamadır diyoruz. Matematikle müziğin birbiriyle bağlantılı olduğun düşünüyorum. Sonuçta notalar var, onun da bir matematiği vardı. İki taraftan da vazgeçemem."sözlerine yer verdi.

Son dakika haberi... Notaların formülünü çözdü, çocukluk hayalini 17 yıl sonra gerçekleştirdi
Son dakika haberi... Notaların formülünü çözdü, çocukluk hayalini 17 yıl sonra gerçekleştirdi
Son dakika haberi... Notaların formülünü çözdü, çocukluk hayalini 17 yıl sonra gerçekleştirdi
Son dakika haberi... Notaların formülünü çözdü, çocukluk hayalini 17 yıl sonra gerçekleştirdi

Musa Eroğlu, Erciyes, Sanatçı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'Notaların formülünü' çözdü, çocukluk hayalini 17 yıl sonra gerçekleştirdi - Son Dakika


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