Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar - Son Dakika

Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar

08.10.2020 15:29

Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar Bolu'daki park kavgasında gözaltına alınmamak için direndi Bolu'da, iki esnaf arasında yaşanan araç park etme kavgasına müdahale etmek için giden polis memurunun parmağını kıran şahıs gözaltına alındı.

Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar

Bolu'daki park kavgasında gözaltına alınmamak için direndi

BOLU - Bolu'da, iki esnaf arasında yaşanan araç park etme kavgasına müdahale etmek için giden polis memurunun parmağını kıran şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Karaçayır mahallesi Hitit sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki esnaf arasında araçlarını park etme sorunu nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleriyle park tartışmasına karışan İlhan Caba ve Ayla Caba arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen İlhan Caba, olaya müdahale eden bir polisin parmağını kırdı. Bekçi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilen Caba, polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olay yerinde bulunan Ayla Caba ise eşinin gözaltına alınmasının ardından fenalaşarak baygınlık geçirdi. Caba, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar
Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar
Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar
Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar
Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar
Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar
Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar

Karaçayır Mahallesi, Polis, Esnaf, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar - Son Dakika

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